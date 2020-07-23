Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu uzun bir aradan sonra ‘Vahşi Şeyler’ adlı mini komedi dizisinde rol alacak. Yönetmenliğini Erkan Tunç’un yapacağı, senaryosu Alper Alpözgen’e ait olan yapım dijitalde yayımlanacak. 20 dakikalık mini dizide Yeşilçay’a Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaş Tunç eşlik edecek. Dizi evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çiftle psikologlarının ve bir pizzacının aynı evde mahsur kalması üzerine kurulu aksiyon dolu bir komedi.