Nurgül Yeşilçay’lı diziye 3 flaş oyuncu

Kim Bu Aile filminin ardından “Bir Gece Bir Barda” adlı tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni dizisi Son Nefesime Kadar’ın çekimlerine hazırlanıyor.Deniz Dikilitaş’ın yöneteceği diziyi Hatice Meryem yazıyor.Nurgül Yeşilçay’a Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören, Baran Bölükbaşı, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Elif Ceren Balıkçı, Türkü Su Demirel’in eşlik edeceği dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX’ta ekrana gelecek olan dizinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu, Bedir Bedir ve Süreyya Güzel de dahil oldu.