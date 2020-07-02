Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!

Nuri Alço, yaklaşık bir yıl önce sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti. Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikah törenine basın mensupları alınmadı.