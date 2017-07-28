Nursel Ergin, Murat Akyer ile nişanlandı!

Magazin - 29 Temmuz 2017 01:00

Kanal D'de 7 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan "Nursel'le Evin Tadı" adlı yemek programının sunucusu Nursel Ergin, sevgilisi işadamı Murat Akyer ile evlilik yolunda ilk adımı attı.Bir süredir birlikte olan çift, dün nişan yüzüklerini taktı. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun" yarışmasıyla ünlenmişti. İşadamı Murat Akyer, eşi Kamer Odabaşı ile evliliğini 26 Ekim 2016 tarihinde resmi olarak bitirmişti.Nursel Ergin ile Murat Akyer çifti, 2017 başından bu yanan aşk yaşıyordu.