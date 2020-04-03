Nusret'ten Mehmet Öz'e cinsel ilişki sorusu!

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, karantina günlerinde 'evinizde bol bol seks yapın' diyen Dr. Mehmet Öz'le Instagram'da sohbet etti. Nusret, sohbetin bir bölümünde doktor Öz'e "karantinada seks" açıklamasını da sordu."Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" diye soran Nusret'e Mehmet Öz, "O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtamalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz. Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan" cevabını verdi.