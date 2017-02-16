O da seviyor mu?

Birlikte güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz ama onun size olan duygularını anlayabilmek için hareketlerindeki gizli mesajları keşfetmelisiniz...

Gecce Kadın - 16 Şubat 2017 18:53
O da seviyor mu?
Çok uzun süredir onu tanıyorsunuz ve hemen her gün aynı ortamlarda denk geliyorsunuz. Doğal olarak ateşle barut yan yana durmaz ve kıvılcımlar oluşmaya başladı.Peki ama emin misiniz sizi seviyor mu? Yoksa vakit mi geçiriyor... İşte bunu anlayabilmeniz için ufak tefek bilgiler veriyoruz...

Hani sürekli beraber dolaştığınız, insanların sevgiliniz olduğundan şüphelendiği kişiler vardır ya karşınızdaki erkek bunu özellikle yapıyor ve bundan keyif alıyorsa sizden hoşlanıyordur.

Karşınızdaki erkek size kardeşiymişsiniz ya da erkek arkadaşıymışsınız gibi davranıyorsa tutumu bellidir. Şansınızı zorlamayın. Ancak size iltifatlar ediyorsa, aranızda özel bir iletişiminiz varsa, isminiz yerine tatlı lakaplar takıyorsa sizinle flört ediyor.

ve artık onun da sizden hoşlandığını düşünüyorsanız hemen onu araştırmaya başlayın. Bir ilişki yaşamak için uygun mu, sevgilisi var mı, aşkı arıyor mu? İşte tüm bu cevapları bulduğunuzda belki de hayatınızın aşkına kavuşmuş olacaksınız...
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Bağlantılar: aşk, ilişkiler

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