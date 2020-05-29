"O haberler itibarımı zedeliyor"

Gıda ve gayrımenkul yatırımlarıyla tanınan Taha Tatlıcı’nın model Musayeva’yı darp ettiği yönünde çıkan haberlere ünlü işadamı isyan etti.Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Tatlıcı, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz haftalarda hakkımda, model Günay Musayeva ile ilişkili olarak hiçbir gerçeklik payı olmayan, asılsız haberler yapılmıştır. Şiddet ve darp haberleri hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haberlerde itibarım, toplumdaki tanınırlığım ve saygınlığım zedelenmeye çalışılmıştır. Yapılan bu gerçeğe aykırı haberlere itibar etmeyiniz.”