O Hayat Benim dizisi Romanya'da uyarlanıyor!

Ruxandra Ion ve ekibi tarafından kaleme alınan, prodüksiyonunu Antena 1’e bağlı Dream Film prodüksiyon şirketinin üstlendiği dizide; Alexandru Dunaev Keremcem’in, Mara Oprea Ezgi Asaroğlu’nun ve Oana Mosneagu Ceren Moray’ın canlandırdığı karakterlere hayat verecek.Dizinin kadrosunda ayrıca Anca Sigartau, Marian Ralea ve Paul Andronic gibi başarılı isimler de yer alacak.Türkiye’de birbirinden heyecanlı 4 sezon ve 131 bölümle büyük beğeni toplayan, Pastel Film imzalı FOX’un sevilen dizilerinden “O Hayat Benim”in uyarlamasının çekimleri Romanya’da son hız devam ediyor.