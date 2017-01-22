O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
O Hayat Benim dizisinin 111. bölümünde Efsun'un planları Bahar ve Ateş'e şok yaşatacak.Dizi - 22 Ocak 2017 17:20
Efsun ve Nuran bir süreliğine kavuşmuştur. Ama tek bir gerçek vardır. Ayrılık kaçınılmazdır. Çünkü Bahar ve Ateş haklıdır! Ve kanun da onların yanında olacaktır. Bu bir geri sayımdır! Efsun, Nuran’ı ilelebet kaybedecektir. Ve Efsun yine yalanlara sığınır. Bahar’ı paramparça edeceğini bile bile bir şileple yurtdışına kaçacaktır. Hülya kimsesizdir, çaresizdir. Oğlundan başka sığınacak hiçbir yeri yoktur. Ama o gecekonduya sığınmak da bütün eski hesapların bir kez daha açılması demektir. Sultan’ın yanında geçireceği her an Hülya için cehennemden farksız olacaktır. Mehmet Emir saplandığı bataktan artık çıkamayacağını görmektedir. Acaba ölmek midir çare? Herkes bir şeyleri kaybetmektedir. Ama insan kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilir.
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Bağlantılar: O Hayat Benim, Efsun, Bahar, Ateş, 117. bölüm
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