O Hayat Benim'de Efsun'un planları...
O Hayat Benim dizisinin 116. bölümünde Efsun'un planları şaşırtacak..Dizi - 15 Ocak 2017 17:00
Efsun’un iki hedefi vardır: Önce Nuran’ı geri almak... Sonra da Atahanların karşısına rövanş için çıkmak. Bu süreçte beklenmedik iki cenahın desteğini görür Efsun. Yeni ittifaklar kurulmaktadır. Peki, Bahar ve Ateş, Hülya’nın yalanlarının bir parçası olmayı kabul edecek midir? O güne kadar tek amaçları kızlarıyla vakit geçirmek, Nuran’ın kendilerini kabullenmesi için çabalamak olmuştur. Artık Nuran’ın öz evlatları olduğunu kanunlar önünde de ispatlama vakti gelmiştir. Efsun ve Arda nihayet Nuran’a ulaştıklarında, onları çok acı bir sürpriz beklemektedir. Nuran ikisini de istemiyordur! Efsun’un dünyası başına yıkılır. Her şeyin tek sorumlusu olarak gördüğü Hülya’ya yöneltir hıncını. Önce Hülya’nın konaktan kovulmasını sağlayacak, sonra da sığınabileceği herkesle bağlarını kopartacaktır. Yeni müttefikleri sayesinde, Kenan’dan bile ayıracaktır Hülya’yı!
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