O Hayat Benim'de Efsun'un planları...

O Hayat Benim dizisinin 116. bölümünde Efsun'un planları şaşırtacak..

Dizi - 15 Ocak 2017 17:00
O Hayat Benim'de Efsun'un planları...
Efsun’un iki hedefi vardır: Önce Nuran’ı geri almak... Sonra da Atahanların karşısına rövanş için çıkmak. Bu süreçte beklenmedik iki cenahın desteğini görür Efsun. Yeni ittifaklar kurulmaktadır. Peki, Bahar ve Ateş, Hülya’nın yalanlarının bir parçası olmayı kabul edecek midir? O güne kadar tek amaçları kızlarıyla vakit geçirmek, Nuran’ın kendilerini kabullenmesi için çabalamak olmuştur. Artık Nuran’ın öz evlatları olduğunu kanunlar önünde de ispatlama vakti gelmiştir. Efsun ve Arda nihayet Nuran’a ulaştıklarında, onları çok acı bir sürpriz beklemektedir. Nuran ikisini de istemiyordur! Efsun’un dünyası başına yıkılır. Her şeyin tek sorumlusu olarak gördüğü Hülya’ya yöneltir hıncını. Önce Hülya’nın konaktan kovulmasını sağlayacak, sonra da sığınabileceği herkesle bağlarını kopartacaktır. Yeni müttefikleri sayesinde, Kenan’dan bile ayıracaktır Hülya’yı!





YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Melek ve Şeytan yan yana!
  • Fas'ta izlenme rekorları kırıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
  • Onu bekleyen acı sürpriz ne?
  • Total'in birincisi 'Cesur ve Güzel'
  • Perşembe'nin galibi Vatanım Sensin
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • ‘Aşk ve Mavi’de türkü ziyafeti!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı
  • Hande Erçel'e cephe aldılar!
  • Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
  • Özcan Deniz ve Aslı Enver'in soğukla savaşı!
  • Burçin Terzioğlu'na şok! Evini su bastı!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!
  • İlker Kaleli soluğu hastanede aldı
FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı

EN POPÜLER HABERLER

  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Kendall Jenner'ın güneş keyfi
  • O Hayat Benim'de Efsun'dan şok!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Hayırlı evlat Aleyna Tilki!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 'Kartal Yuvası'
  • Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül evlendi
Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak