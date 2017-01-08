O Hayat Benim'de şok ayrılık!

Dizi - 08 Ocak 2017 17:15

Efsun bir tuzağın ortasına düştüğünün farkında değildir. Hülya’nın haber verdiği polisler Efsun’u Nuran’ın kollarından koparıp gözaltına alırlar. Efsun mahkemesi görülene kadar tutukevine gönderilir. Arda’nın elinden hiçbir şey gelmiyordur karısını korumak için... Efsun, Sultan ve Zühal, çocuk kaçırmaktan yargılandıkları ortaya çıktığında diğer mahkûm kadınların da nefretini üzerlerine çekerler. Üçünü de cehennem gibi günler beklemektedir artık...Nuran ise yaşananların ardından iyice içine kapanmıştır. Bahar ve Ateş, kızlarına nasıl ulaşacaklarını bilemiyordur. Tutuklu bile olsa Efsun’un çocuk üzerindeki etkisi her şeyden güçlüdür. Nuran’ı Efsun’dan olabildiğince uzaklaştırmak artık Bahar ve Ateş’in tek çaresidir. Efsun uzun zamandır süren bu büyük mücadeleyi, Nuran’ını kaybetmek üzeredir.