O ifşa kriz yarattı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı sildi

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti 9 yıllık evlilikleriyle örnek olarak gösteriliyordu. Ancak çift arasına bir mankenin girdiği iddiası ortaya atıldı. Alınan son dakika haberine göre; Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti.Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Yasemin Özilhan bu durumun üzerine, iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan’ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Bu durum şok etkisi yaratırken, 'evlilikleri tehlikeye mi giriyor?' sorusunu akıllara getirdi. Yasemin Özilhan, çıkan haberler sonrası ise eşini tekrar takibe aldı.İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan'ın, Ezgi Öcel isimli mankenle takipleşmediği dikkat çekti.(Kaynak: aksam.com.tr)