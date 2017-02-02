“O” Na büyük ilgi!

Kültür-Sanat - 02 Şubat 2017 10:08

Sevgi, dostluk, mutlu olmak ve pozitif düşünce hakkında bakış açınızı yeniden gözden geçirmenize yardımcı olacak “O”, insan ilişkilerinin yüzeyselleştiği günümüze samimi göndermeler yapıyor.Kitabına olan ilgiden memnun olduğunu dile getiren yazar Oğuz Tokgöz: “Günümüzde benimle aynı hisseden ve düşüncelerime ortak olan insanların olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Umarım okuyucularımla olan bu sıcak iletişimimiz daha uzun yıllar boyunca devam edecektir. Yaşanmışlıklarımız devam ettikçe de üretmenin sonu gelmeyecektir. Ayrıca 2 ay gibi kısa bir sürede kitabıma olan bu ilgi beni ikinci kitabımın çalışmalarına başlamak adına da çok olumlu motive etti. Emeklerimin karşılığını verdiği ve heyecanımı tazelediği için tüm okuyucularıma teşekkür ederim.” dedi.