'O Ses Almanya'ya damga vuran Türk! Zeynep Avcı'da 'Kıyamam' yorumu

O Ses Almanya’nın ilk turunda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.

27.11.2021 14:44 Magazin

'O Ses Almanya'ya damga vuran Türk! Zeynep Avcı'da 'Kıyamam' yorumu Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya’yı adeta kasıp kavuruyor…

O Ses Türkiye formatlı program olan “Voice of Germany” yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.


Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.

O performans da Zeynep Avcı'yı bir üst tura yani çeyrek finale taşıdı.

İşte o performans:

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