'O Ses Almanya'ya damga vuran Türk! Zeynep Avcı'da 'Kıyamam' yorumu

Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya’yı adeta kasıp kavuruyor…O Ses Türkiye formatlı program olan “Voice of Germany” yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.O performans da Zeynep Avcı'yı bir üst tura yani çeyrek finale taşıdı.