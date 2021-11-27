Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya’yı adeta kasıp kavuruyor…
O Ses Türkiye formatlı program olan “Voice of Germany” yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.
Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.
O performans da Zeynep Avcı'yı bir üst tura yani çeyrek finale taşıdı.
İşte o performans:
'O Ses Almanya'ya damga vuran Türk! Zeynep Avcı'da 'Kıyamam' yorumu
O Ses Almanya’nın ilk turunda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.
27.11.2021 14:44 Magazin