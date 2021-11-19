'O Ses Türkiye' final mi yapıyor?
Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' hakkında son haftalardaki reyting sonuçları nedeniyle 'erken final' kararı alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama geldi.
19.11.2021 16:23 Dizi Galeri
Son günlerde reyting sonuçlarının kötü olması sebebiyle "O Ses Türkiye yarışmasının erken final yapacağı" yönünde çıkan haberlere açıklama geldi. Önceki gün görüntülenen Acun Ilıcalı iddiaları "Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Ben jürimden çok mutluyum, hepsini çok seviyorum. Programımı da çok seviyorum, böyle bir şey söz konusu değil" diyerek yalanladı.