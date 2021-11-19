'O Ses Türkiye' final mi yapıyor?

Son günlerde reyting sonuçlarının kötü olması sebebiyle "O Ses Türkiye yarışmasının erken final yapacağı" yönünde çıkan haberlere açıklama geldi. Önceki gün görüntülenen Acun Ilıcalı iddiaları "Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Ben jürimden çok mutluyum, hepsini çok seviyorum. Programımı da çok seviyorum, böyle bir şey söz konusu değil" diyerek yalanladı.