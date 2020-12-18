Survivor'ın ardından başlaması planlanan 'O Ses Türkiye' programı MasterChef Türkiye'nin reytinglerinin yüksek gelmesiyle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Yılbaşı'nda program ünlü isimlerin katılımıyla ekrana döenecek.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş olacak.
'O Ses Türkiye' sürprizi! Jüri toplanıyor..
'O Ses Türkiye' programı özel bölümüyle yılbaşında ekrana dönecek. Yarışmada ünlü isimler yarışacak.
18.12.2020 23:18 Magazin