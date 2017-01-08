O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde jüri değişikliğe izleyenleri şaşırttı.

Dizi - 08 Ocak 2017 22:26
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümünü izleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Programa bu sezon dahil olan Sibel Can'ın oturduğu jüri koltuğunda eski jürilerden Hülya Avşar oturuyordu. İzleyicilerin yaşadığı şaşkınlık programın yapımcısı ve moderatörü Acun Ilıcalı'nın durumu izah etmesiyle açıklığa kavuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması;
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