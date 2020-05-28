'O Ses Türkiye'de jüri değişiyor!

Acun Ilıcalı önceki akşam Cüneyt Özdemir'in Youtube üzerinden yaptığı yayına konuk oldu. Özdemir'in sorularına cevap veren Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' hakkında da konuştu. Ünlü yapımcı yeni sezon yarışmanın jürisinin değişeceğini açıkladı. Ilıcalı; Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ten oluşan jüride “Ben dört jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişiklik seviyor.” dedi.'O Ses Türkiye' jürisinde hangi isimlerle yolların ayrılacağı ise merak konusu oldu. Bakalım jüriden kimler gidecek ve yerlerine kimler gelecek?