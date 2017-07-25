Öfke patlamalarına karşı nefes egzersizi

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı karşısında uyarılarda bulunan uzmanlar, tahammülsüzlük ve öfke patlamalarının sık görülebileceğini belirterek, öfkeye karşı nefes egzersizi öneriyor.

Sağlık - 25 Temmuz 2017 20:57

Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Nehir Kürklü, sıcak havalarda ortaya çıkan öfke patlamalarında nefes egzersizinin öfke dürtüsünü ertelediğine dikkati çekti. Kürklü, "Öfke patlamalarında alınan nefes uzun sürede verilirse ve bu egzersiz 5 kez yapılırsa öfke dürtüsü ertelenir" dedi. Artan hava sıcaklığı ve nem karşısında insanlarda tahammülsüzlüğün arttığını, sürücü davranışlarında öfke patlamalarının yaşandığını, daha sinirli ve kırıcı olunduğunu belirten Kürklü, bu duygu durumunun ardından da yoğun biçimde pişmanlık duyduğunu söyledi.



YETERSİZ UYKU ETKEN OLUR

Yaz mevsiminin iyi tarafından bakıldığında gün ışığından daha fazla faydalanıldığı için duygu durumunun iyi olmasının beklendiğini, ancak mevsim şartlarına göre artan sıcaklık ve nemin bunaltıcı olduğunu belirten Nehir Kürklü, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcak havalarda bol sıvı almak, ağır besinlerden kaçınmak gerekir. Çünkü bunlar da bunaltıcı olabilir. Su ve tuz dengesi çok önemli. Susuz kalınması tuz oranının artmasına bu da bilinç değişikliklerine neden olabilir. Yeterince uyumak çok önemli. Sıcaklar uykuya dalmayı bozar, güçleştirir. Dolayısıyla yeterli uyku süresi tamamlanmayınca bu da tahammülsüzlük ve öfke çıkışlarına etken olur. Vücut yeterince dinlenemeyince dikkat dağınıklığı yapabilir, karamsarlığa ve hayattan keyif alamamaya neden olabilir."



SICAKTAN SOĞUĞA GEÇİŞ

Zorunlu kalınmadıkça aşırı sıcaktan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dr. Kürklü, “Bu sıcak havalarda klima kullanmaya mecburuz ama ısıyı iyi ayarlamak lazım. Ortamı çok soğutmamak gerekir çünkü soğuk ortamdan sıcak ortama geçiş boğulma hissi yaşatır. Kişi panik bozukluk hastası olmasa bile bir panik atak geçirebilir" dedi.



"KONTROL İHMAL EDİLMESİN"

Ruh sağlığı ile ilgili ilaç kullananların mevsim geçişlerinde mutlaka doktorlarına başvurmaları gerektiğini de vurgulayan Kürklü, “İlaç kullananlar tatil rehavetine kapılıp kontrollerini ihmal etmemeli. Yeterli sıvı almalılar ki ilaçların kandaki konsantrasyonu değişmesin. Bu hastaların bazı ilaçlar hipotansiyon yapabileceği için çok sıcakta kalmamaları gerekir. İlaçlarla birlikte alkol kullanacaklarsa da doktorlarına danışınlar" diye konuştu.



DHA

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