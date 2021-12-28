‘Oğlum’ dizisinde Songül Öden’in partneri belli oldu!

Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı "Oğlum" isimli yapımın çekimleri başladı. İki çocuğun dramatik hikâyesinin etrafında yaşanan olayların konu edildiği dizide Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka ve Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.Kadroya son olarak sürpriz bir isim daha katıldı. Son olarak Baraj dizisinde başrol oynayan Feyyaz Duman da "Oğlum"a dahil oldu. Duman'ın dizide Tuğrul karakterine hayat vereceği öğrenildi. Tuğrul, Songül Öden’in hayat verdiği Zeynep’in eşi olmakla beraber dizinin en etkili karakterlerinden biri olarak görülüyor.