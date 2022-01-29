“Oğlum” dizisinin kadrosuna usta oyuncu!

Oğlum'dan ilk teaser yayınlandı!

Ay Yapım’ın merakla beklenen dizisi ‘Oğlum’ yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını yaptığı diziyi Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz yazıyor. Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği proje Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Timur Acar ve Serhat Teoman’dan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Diziye son olarak usta oyuncu Mutlu Güney katıldı.