Oğlum'dan ilk teaser yayınlandı!
“Oğlum” dizisinin kadrosuna usta oyuncu!
Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Oğlum’a Mutlu Güney katıldı.
29.01.2022 19:22 Dizi Galeri
Ay Yapım’ın merakla beklenen dizisi ‘Oğlum’ yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını yaptığı diziyi Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz yazıyor. Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği proje Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Timur Acar ve Serhat Teoman’dan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Diziye son olarak usta oyuncu Mutlu Güney katıldı.