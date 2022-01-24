"Oğlum" dizisinin tanıtımı yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen ilk teaser’ıyla çok konuşulan Ay Yapım’ın yeni projesi ‘Oğlum’ için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını, Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz’ın senaristliğini, Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği proje, zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.Show TV ekranlarına bir umut hikayesi taşımaya hazırlanan ‘Oğlum’dan yayınlanan yeni tanıtım, bambaşka hayatlara sahip iki çocuğun hayatlarından kesitler sunuyor. Dizi, çocukların koşulsuz masumiyetini gözler önüne serecek.Çarpıcı hikayesiyle ‘Oğlum’ çok yakında Show TV’de!