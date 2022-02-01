Oğlum'dan bir yeni tanıtım daha!

Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Oğlum’un yayın hayatına başlamasına sayılı gün kaldı. Televizyon ekranlarında görmeye alışık olmadığımız bir hikayeyle iki çocuğun dünyasına ışık tutacak ‘Oğlum’ 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de seyirciyle buluşacak.İzleyenlerin ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerine tanık olacağı ‘Oğlum’un ilk bölümünün ekranlara gelmesine az bir süre kala diziden yeni tanıtım yayınlandı. Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği; Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleminin Gökçen Usta’nın rejisiyle buluştuğu ‘Oğlum’ duygu yüklü hikayesiyle 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!