"Oğlum"dan dikkat çeken yeni sahne!

Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe’nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep’e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul’dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesinin içine hapsolur… Gerçekten Tuğrul’u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir? Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan’ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir…‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.