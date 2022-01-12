Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız’a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Merakla beklenen projenin teaser’ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser’daki “Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…” sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle ‘Oğlum’ çok yakında Show TV’de başlıyor!
İşte ‘Oğlum’ İlk Teaser;
Oğlum'dan ilk teaser yayınlandı!
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım’dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan ‘Oğlum’ dizisinden ilk teaser yayınlandı.
12.01.2022 17:47 Dizi Galeri