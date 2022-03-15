OĞLUM’UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Zeynep ve Melike’nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe’nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul’un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile için de hiçbir şey kolay olmayacaktır…
Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
‘Oğlum’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!
İşte Oğlum’un 6. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;
Oğlum'dan kafaları karıştıran ön izleme!
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Oğlum’un yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi izleyicide büyük merak yarattı. Kaan ağaçtan düştükten sonra panik yaşayan Efe korkuyla kaçarken, Kaan’ın bir süre sonra kendine geldiği görülüyor. Acıyla ağlayan Kaan’ı birinin uzaktan izlediği sahne izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor.
15.03.2022 20:09 Dizi Galeri