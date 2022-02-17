Oğlum'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

OĞLUM’UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?Kaan’ı öldürdüğünü itiraf eden Efe, acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyledi. Polisler üzerinde kan lekesi olan gömleği bulmak için harekete geçerken Tuğrul da Zeynep’ten olayı öğrendi. Tuğrul, polislerden önce eve giderek gömleği saklarken Sedat, gömleğin bulunamaması ve Tuğrul’un yalan söylediğini anlaması üzerine şüphelenmeye başladı. Zeynep ve Tuğrul’u sorguya aldı. Zeynep, gömlekle ne yapacağı konusunda bir çıkmaza girdi. Vicdan azabı çeken Zeynep, gömleği vermek istese de Tuğrul’un baskısıyla karşı karşıya kaldı. Kaan’ın kaybından sonra derin bir üzüntü yaşayan İlyas ile Melike ise oğullarını son yolculuğuna uğurladı. Kaan’ın cenazesinde Melike ve İlyas derin bir acı yaşarken yüreklere dokunan bu anlar seyircileri de gözyaşlarına boğdu. Cenazeyi uzaktan izleyen Zeynep ise sürpriz bir şekilde pedagog Demet’le karşılaştı. Demet, Zeynep’ten kendisini karakola kadar bırakmasını istedi ve yolda sorular sormaya başladı. Zeynep, Demet’e içinde bulunduğu çıkmazdan bahsederken Demet, Efe için en doğru olanı yapması konusunda tavsiyede bulundu. Demet’le konuşmasının ardından kararını veren Zeynep, Tuğrul’a yok ettim dediği gömleği karakola teslim etti. İlyas ise oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle vermeye karar vererek harekete geçti. Finalde Efe olay yerine getirildi. Bunu önceden öğrenen İlyas onları uzaktan takip etmeye başladı ve silahını Kaan’ın katiline doğrulttu. Kaan’ı öldüren kişiye dair hiçbir bilgisi olmayan İlyas, küçücük bir çocukla karşılaşınca şoke oldu. Peki kendi çocuğuna başka bir çocuğun zarar verdiğini öğrenen İlyas ne yapacaktı?‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.‘Oğlum’ yeni bölümüyle 23 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!