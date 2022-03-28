'Oğlum'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren’in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren’in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan’ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe’nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep’in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!