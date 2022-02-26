Oğlum'un yeni bölümünde dikkat çeken sahne!

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarının ardından büyük bir korku yaşarken karakolun önünde babasıyla karşılaştı. Efe’nin olay yerinde yaşadıklarını öğrenen Tuğrul, polisleri suçlayıp şikayetçi olacağını söylerken Sedat’tan karşı hamle geldi. Sedat, kanlı gömleği Zeynep’in teslim ettiğini söyledi ve Tuğrul’un ifadesini aldı. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Efe, Kaan’ı öldürmediğini söyleyerek ifadesini değiştirdi. Tuğrul, Zeynep’ten gömleği teslim ettiği için hesap sorarken ikili arasında yaşanan yüzleşmede Tuğrul’un Efe’nin doğmasını istemediğini söylemesi izleyenleri şoke etti. İlyas’ın tutuklandığını duyan Melike ve Ceren bir yıkım daha yaşarken Sedat, vicdanına karşı koyamayarak İlyas’ı serbest bıraktı. Bu sırada Efe’nin fotoğrafları internete sızınca insanların tepkisiyle karşılaşan Zeynep ve Tuğrul giderek köşeye sıkıştı. Olayları öğrenen Canan, kızı Zeynep’e destek olmak için yanına gelirken Zeynep’in annesine karşı olan tavrı dikkat çekti. Efe ailesiyle yaşadığı sorunları Demet’le paylaşmaya başladı ve anlattıklarıyla Demet’i derinden etkiledi. Bu sırada gazeteciler Tuğrul’u arayarak aileyle konuşmak istedi. Canan ise bu durumu fırsata çevirerek Tuğrul ve Zeynep’in insanların karşısına çıkıp iyi bir aile profili çizerek oğullarının katil olmadığını savunmaları gerektiğini söyledi. Açıklamalarında mutlu bir aile profili çizen Zeynep ve Tuğrul yalan söyledi. Onların yalan açıklamalarını dinleyen Demet ise videoyu Efe’ye izletti çünkü küçük çocuğun doğru olanı yapacağından emindi. Ailesinin söylediği yalanları duyan Efe, kendisini görmeye gelen annesine kızarak yeniden Kaan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Melike ve İlyas, Kaan’ın acısını yaşarken kızları Ceren’i ihmal ettiklerini fark etmedi. Yaşadıklarından bunalan ve çok üzülen Ceren, eve dönmeyerek herkese korku yaşattı. Kızlarını aramaya koyulan acılı anne baba, Ceren’i son anda sokaktaki bir adamın elinden kurtararak sağ salim bulmayı başardı. Bölümün finalinde Demet, Efe ile anlaşmayı ve ona bir adım daha yaklaşmayı başarırken sözleri akıllarda soru işaretleri yarattı. “Keşke her biri bu acıyla yaşamayı öğrendi diyebilseydim size. Ama olmadı, biri yapamadı…” diyen Demet’in bahsettiği kişi kimdi?‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!