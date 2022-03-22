Oğlum'un yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Sedat ve Demet’ten Efe’nin serbest bırakıldığını öğrenen İlyas büyük bir öfke patlaması yaşayarak Tuğrul’un iş yerine saldırıyor. Bulut ile Sedef birbirine giderek yakınlaşırken Bulut’un Sedef’in arkasından yaşadığı büyük şok akıllara “Bulut, Sedef’in aslında kim olduğunu öğrenecek mi?” sorusunu getiriyor. Sedat, Kaan’ın ölüm nedenini Demet’e söylerken izleyici de otopsi raporunu büyük bir merakla bekliyor.Efe’nin cezaevinden çıkması Tuğrul ve Zeynep için ikinci bir şans demekken, Melike ve İlyas için çocuklarına yapılan kötülüğün cezasız kalması demektir. İki aile de bu yeni durumda ne yapacağını bilemezken, Efe’nin elinde çiçeklerle Melike’nin kapısına gelmesi her şeyi değiştirir. Tabii bu değişim rüzgârını en çok Tuğrul ve Zeynep hissedecektir.Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!