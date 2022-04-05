Oğlum'un yeni bölümünden ikinci tanıtım!

Demet’in davadan Tuğrul’un şikâyeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde iplerin gerilmesine neden olurken, Tuğrul için bu durum Efe ile yakın bir ilişki kurmak için bir fırsata dönüşmüştür. Efe babası ile hiç olmadığı kadar güzel vakit geçirirken, Melike ve İlyas ise kızlarının okul meselesi ile uğraşmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan büyük bir ayrıntı, olayların seyrini tamamen değiştirecektir.Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!