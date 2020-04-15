Oğlunu Uğur Pektaş'a göstermiyor mu? Gamze Özçelik'ten açıklama geldi!

Gamze Özçelik'in mahkemeye başvurarak oğlunun babası Uğur Pektaş'la görüşmemesi yönünde karar aldırdığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi. Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaların gerçek olmadığını belirtti.Gamze Özçelik şu açıklamayı yaptı:"İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hepimize sabır, birlik ve beraberlik diliyorum. Konunun uzamaması ve değerli zamanınızı çalmamak için kısaca bahsedip konuyu kapatacağım. Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem haftasonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 haftasonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir. Lütfen haberleri, gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu aleyküm."