Öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur'dan videolu açıklama...

Filyasyon ekipleri koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'i Beykoz’daki lüks villasında bulamadı. Bunun üzerinde durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.Öte yandan Enes Batur haberin internet sitelerinde yayılmasının ardından sosyal medyadan yayınladığı videoyla kendisini savundu. Karantina kurallarını ihlal etmediğini söyleyen fenomen, şu ifadeleri kullandı:"Benimle ilgili asılsız şeyler paylaşılıyor. Olayı en başından beri anlatıyorum. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi yapılmaya gittim hastaneye, test yapıldım. Test yapıldıktan sonra direk eve geldim. Akşam saatlerinde test sonuçlarım pozitif çıktı. O günden bu güne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var, evden çıkmadığıma dair. HES uygulamam var, 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim hiçbir şekilde evden çıkmadım."