"Öğretmen"in afişi görücüye çıktı!

Merakla beklenen afiş, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin afişindeki Şems-i Tebrizi’nin özlü sözü ise afişte bir diğer dikkat çeken nokta oldu.Güçlü oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayan “Öğretmen” dizisinin son tanıtımını izlemek için: