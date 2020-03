'Öğretmen'in tanıtımı gündem oldu!

Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaşacağı dizide “Sizinle şu andan itibaren, artık öğretmen-öğrenci değiliz. Şu andan itibaren sizler benim rehinemsiniz.” diyen Akif Öğretmen’in (İlker Kaleli) bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.Son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalık konusuna da dikkat çekecek dizinin tanıtımında sınıf içerisinde bomba patlayınca, Akif Öğretmen’in “Değişin!” dediği öğrencileri üzerindeki planının ne olduğu daha da büyük merak konusu oldu.Dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu diziyle ilgili, “Öğretmen dizisi, insanları gerçeğe varmaları için sormaya soruşturmaya davet ediyor, kişiler ve durumlara dair ilk yargıların ne kadar yanıltıcı olabileceğini ortak bir vicdan yaratarak göstermeye çalışıyor.” dedi.Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.