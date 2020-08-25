Oğulcan Engin aşka geldi: "Çok güzel..."

Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.32 yaşındaki Eyüboğlu'nun paylaşımına Oğulcan Engin kayıtsız kalmadı. Engin, sevgilisine "Saçların çok güzel" yorumunu yaptı. Ezgi Eyüboğlu ise Oğulcan Engin'e emoji ile yanıt verdi. İkilinin yorumlaşmasına ise binlerce beğeni geldi.