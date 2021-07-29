Oğulcan Engin de Ezgi Eyüboğlu'nu sildi!

Eski futbolcu Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan'ın oğulları Oğulcan Engin, yaklaşık iki senedir Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyordu. Ünlü çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le olan tüm fotoğraflarını sayfasından kaldırdı. Ayrılık haberleri çıksa da Oğulcan Engin kendi profilinde yer alan paylaşımları silmemişti. Fakat Engin de bugün Eyüboğlu'yla olan fotoğraflarını kaldırdı. Bu hamle çıkan ayrılık haberlerinin de doğruluğunu kanıtlamış oldu.