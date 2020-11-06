Oğulcan Engin kesenin ağzını açtı! 2,5 milyon TL...

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, garajına yeni bir araç daha ekledi. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; otomobil tutkusuyla bilinen Oğulcan Engin, Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin elektrikli ilk otomobili olan Porsche Taycan'ın Turbo S modelini satın aldı.Sınırlı sayıda Türkiye'ye getirilen otomobillerden birini alan Engin, yeni aracı için yaklaşık 250 bin euro (2.5 milyon TL) ödedi. Geçen hafta direksiyona geçen ve yanına da evlenecekleri konuşulan sevgilisi Ezgi Eyüboğlu olan Oğulcan Engin, yeni aracıyla yolların tozunu attırmaya başladı. [Kaynak: sabah.com.tr]