Oğulcan Engin'den günler sonra Seda Sayan paylaşımı!

ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI!
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Miray Daner ile görüntülenen Engin, annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korumuştu. Muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermemişti.
DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM
Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.
Engin, küs olduğu ileri sürülen annesi Seda Sayan ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış oldu.