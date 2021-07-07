Ogün Sanlısoy’dan yeni klip “Geri Dönemem”

Geçmişe duyulan özlem ama dönüşün olanaksızlığını hatırlatan şarkı, dinleyene her günün aynı gibi görünse de zamanın ve değişimin durdurulamaz hızını anlatıyor. Sözü ve müziği Ogün Sanlısoy imzası taşıyan “Geri Dönemem” şarkısının klibi de bu anlamda yalnızlığa kaçan ve geri dönmeyi istemeyen bir ruh halinin dışa vurumu.Albümün ilk klibi “Kaldım İstanbul’da”da İstanbul’un boş caddeleri, parkları, sokaklarında gördüğümüz sanatçı, bu kez Adalar’dan şehre bakıyor. Babajim Stüdyoları’nda performans çekimlerinin yanı sıra, Büyükada’da yapılan dış çekimlerle bütünlenen klipte, şehirden de uzaklaşıp daha sakin, daha huzurlu, doğaya ve içine dönen bir ruh dünyasını görüyoruz. Aslında önceki kliple birbirinin devamı olarak yorumlanabilecek bu klipte ise performans çekimlerinde davulda Alpay Şalt, bas gitarda Cem Gürel, gitarda Fırat Öz ve bu şarkıya piyanosu ile konuk olan Dengin Ceyhan eşlik ediyor.