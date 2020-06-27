Oğuzhan Koç aşk iddiaları için ne dedi?

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatil yaptığı yerde İbrahim Büyükak ile denize giren Oğuzhan Koç ile görüntülenince, ikilinin arasında aşk dedikoduları çıkmıştı.Oğuzhan Koç iddialara karşı sessizliğini bozarak, sosyal medya hesabı üzerinden aşk söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Koç, “Siz bile inanmıyorsunuz yazdığınız şeye… Yapmayın gözünüzü seveyim ya” diyerek çıkan dedikodulara tepki gösterdi.