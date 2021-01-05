Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le aşk yaşadığını itiraf etti!

Son aylarda sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da olduğu öğrenilmişti. Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince ilk itiraf Demet Özdemir'den gelmişti. Güzel oyuncu, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” demişti.Bugün bir itiraf da Oğuzhan Koç'tan geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sadece iki kişiyi ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. " dedi.