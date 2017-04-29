Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin evlenecek

TV8'de yayınlanan "3 Adam"ın sunucularından İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in sürpriz bir şekilde evlenebileceğini söyledi.

Magazin - 29 Nisan 2017 22:40
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin evlenecek
2 yıldır birlikte olan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin evlilik yolunda ilerliyor.

İbrahim Büyükak Ocak 2016’da Nurdan Beşen ile nişanlanmıştı. Bu yaz sonunda düğünleri var.

Önceki gün Arnavutköy’de kahvaltı yapan İbrahim Büyükak, “Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin benden önce evlenebilir çünkü çok mutlular” diye konuştu.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 2015’ten beri birlikte. ‘Bana Baba Dedi’ dizisinin setinde tanışmışlardı.

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Kaynak: posta.com.tr
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