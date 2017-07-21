Oğuzhan Koç'tan '3 Adam' açıklaması!

"3 Adam"ın sunucularından Oğuzhan Koç, programın geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Magazin - 21 Temmuz 2017 19:00
Komedyen şarkıcı Oğuzhan Koç, "3 Adam"ın geleceğiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"3 Adam"ın sezon finalinin yapmasının ardından kısa bir süre önce "3 Adam"ın yeni sezonda olmayacağı iddia edilmişti. Dün çıkan haberlerde ise, Acun Ilıcalı'nın "3 Adam" ile birlikte çekilmiş bir videosunu Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından paylaşması Acun Ilıcalı'nın "3 Adam"a bir şans daha verdiği yönünde yorumlanmıştı.

Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!

Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!



Bugün, "3 Adam" cephesinden bir açıklama geldi. "3 Adam"ın sunucularından Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Soranlara, sormayanlara,
Girişimci ruhumuza karşı koyamayıp kendi projelerimizi yapabilmek adına 3 Adam Yapım'ı kurduk. Bu yüzden Acun Medya ve TV8'den yeni sezonda affımızı istedik. Yeni ve güzel şeylerin hazırlığındayız. 3 Adam Talk Show'u da doğru zamanda doğru yerde sizlerle buluşturacağız.
Duyanlara, duymayanlara duyurulur.
3 Adam"


3 Adam yeni sezonda yok!

3 Adam yeni sezonda yok!



"3 Adam", Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un sunumuyla TV8'de ekrana geliyordu.
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