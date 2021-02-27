Oğuzhan Koç'tan bir ilk! Demet Özdemir'le...

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı bu paylaşımla ilk kez Demet Özdemir'le bir fotoğrafını paylaşmış oldu. Instagram'ın hikaye bölümünden yapılan paylaşımın üzerine "İyi ki doğdu Demet Özdemir" diye yazan Koç, fotoğrafın üzerini ise kalp emojileriyle süsledi.İşte o görüntü:[/youtube=https://www.youtube.com/watch?v=RsUr04faieU&feature=youtu.be][/youtube]