Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz 14 Şubat partisi

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e Sevgililer Günü için özel bir parti hazırlığında olduğu öğrenildi.

08.02.2022 16:48 Magazin

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz 14 Şubat partisi Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve tekrar barışma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden güzel haberler geliyor.

Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor.

Koç’un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir’i sevindirecek birçok sürprizi de içinde barındırıyor.

Oğuzhan Koç’un Özdemir’e unutamayacağı bir Sevgililer Günü yaşatacağı partide evlenme teklif etmesi de bekleniyor. (Birsen Altuntaş)

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