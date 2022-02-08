Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz 14 Şubat partisi

Şükrü Özyıldız: Demet Özdemir çok iyi bir partner

Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında neler oluyor?

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aynı projede mi buluşuyor?

Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve tekrar barışma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden güzel haberler geliyor.Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor.Koç’un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir’i sevindirecek birçok sürprizi de içinde barındırıyor.Oğuzhan Koç’un Özdemir’e unutamayacağı bir Sevgililer Günü yaşatacağı partide evlenme teklif etmesi de bekleniyor. (Birsen Altuntaş)