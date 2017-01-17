Oğuzhan Koç'tan flaş '3 Adam' açıklaması!

'3 Adam'dan film sürprizi. Hem yazacak, hem oynayacak hem de çekecekler...

Magazin - 18 Ocak 2017 01:15
Oğuzhan Koç'tan flaş '3 Adam' açıklaması!
Oğuzhan Koç önceki gün Ümraniye'de bir AVM'de sevenleri ile buluştu. "Bulutlara Esir Olduk" şarkısı ile ses getiren Koç, '3 Adam' hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. '3 Adam' olarak bir film yapacaklarını açıklayan Oğuzhan Koç, Eser ve İbrahim'le senaryosunu yazıyoruz. Kısa zaman sonra çekimlere başlayacağız. Her şeyini kendimiz yapacağız. Hem yazacağız, hem oynayacağız, hem de çekeceğiz" dedi.

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