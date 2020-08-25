“Heyecandan” isimli şarkının sözü ve müziği Oğuzhan Koç’a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait. Eda Şölenci’nin eşlik ettiği film tadında klibin yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi.
Oğuzhan Koç’un “Heyecandan” adlı single çalışması Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Oğuzhan Koç YouTube kanalında yayında!
Oğuzhan Koç'tan yeni single: "Heyecandan"
Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, 2020 yazının hitleri arasına giren ve tüm müzik listelerinde haftalarca zirvedeki yerini koruyan “Kendime Sardım” adlı çalışmasının hemen ardından, yazın ritmine uygun bir şarkısını daha müzik severlerin beğenisine sundu.
25.08.2020 11:12 Kültür-Sanat