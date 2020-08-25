Oğuzhan Koç'tan yeni single: "Heyecandan"

“Heyecandan” isimli şarkının sözü ve müziği Oğuzhan Koç’a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait. Eda Şölenci’nin eşlik ettiği film tadında klibin yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi.Oğuzhan Koç’un “Heyecandan” adlı single çalışması Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Oğuzhan Koç YouTube kanalında yayında!