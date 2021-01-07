Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan güzel haber! Hazırlıklar başladı!

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evleniyor. Konuşulanlara göre geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden Oğuzhan Özyakup düğün planlarına başladı. İddialara göre ikilinin nikahı çiftin doğup büyüdüğü Hollanda'da gerçekleşecek.İkilinin yaz aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.