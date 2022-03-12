Oğuzhan Süral, Dünyadaki En Güçlü 50 Global Türk Yöneticiden birisi seçildi.

Pandemi ile birlikte önemi çok daha iyi anlaşılan hastane tasarımı, insan kaynakları ve yönetimi konusunda anahtar teslim projeler gerçekleştiren VAMED Grupla birlikte sorumlu olduğu ülkelerde, Türkiye’de edindiği deneyimi çok aktif şekilde kullanan Süral, Kişiselleşmiş Sağlığın 2020 sonrası hayati önem kazandığını; pandemi ile birlikte “hastalık” kadar “koruyucu sağlık” hizmetlerinin öneminin daha çok ortaya çıktığını, içi boşaltılan “wellness kavramının ise hayat kurtaracak kadar öneminin ispatlandığını belirtti.Dünya ekonomisine bakıldığında sağlık hizmetlerinin payının son 2 yılda ne kadar arttığının görülebileceğini belirten Süral, doğru yönetilen ve yatırım yapılan “Hastaneci”lik sektörünün önemini hem kamunun hem de özel sektörün çok net verilerle kavradığını belirtti.Dünyadaki En Güçlü 50 Global Lider kategorisinde, Bilişim, bankacılık, hızlı tüketim, ilaç gibi demirbaş sektörlere rağmen Hastanecilik sektörü ile yer almanın gurur verici olduğunu belirten Süral, özellikle yeni mezun öğrenciler için kariyer seçimi konusunda önemli bir mesaj verildiğini belirtti.